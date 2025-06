Felipe Melo: “Non sarei mai andato via da Firenze, sono stato costretto ad accettare la Juventus”

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex centrocampista brasiliano di Fiorentina, Inter e Juventus Felipe Melo per ripercorrere tutte le tappe della sua carriera tra Italia, Spagna, Turchia e Brasile: “In Italia ho amato la Fiorentina e l’Inter perché mi hanno dato tanto e sono stato benissimo lì. Purtroppo a Firenze ora non mi vedono di buon occhio dopo che sono andato alla Juventus, ma non è stata colpa mia perché fui proprio costretto ad accettare il trasferimento a Torino. Non me l’hanno perdonata e mi dispiace, ma non sarei mai andato via da solo da Firenze per mia iniziativa.”

A Firenze il brasiliano ha giocato una sola stagione dopo essere arrivato dall’Almeria per 8 milioni e poi è volato in bianconero dove non ha mai convinto la dirigenza juventina ed il pubblico anche per via dei 25 milioni spesi.