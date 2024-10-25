Felipe Melo: “Amo la Fiorentina, fui costretto ad andare alla Juve. Mutu mi distrusse un finto Rolex”

Firenze è stata un sogno, la prima grande squadra della mia vita

Felipe Melo, ex calciatore della Fiorentina, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport: "Avrei potuto restare alla Fiorentina. lo amo Firenze, l'unica bimba che ho è nata lì. Ma alla Juve mi ci spedirono. Avessi avuto l'esperienza di oggi mi sarei imposto. "Firenze è stata un sogno, la prima grande squadra della mia vita. Dei miei ex compagni sento spesso Mutu. E con lui ho una storia incredibile: ero appena arrivato, organizzano una cena di squadra.

Per l'occasione mi metto al polso un bel Rolex falso comprato nel quartiere di Chinatown a New York. Mutu mi punta e inizia a ripetermi "Bello questo orologio..." Poco dopo prende un bicchiere di vino rosso e me lo rovescia tutto sul polso distruggendomi l'orologio. Mi guarda e mi dice: "Bravo, ora vai a comprartene uno vero!".

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