“Ci sono dei calciatori – ha detto Felipe Melo, ex viola ad Olè – che fanno la differenza come Messi, CR7 e Neymar… poi ci sono io, Felipe Melo ed i calci… una cosa che faccio molto bene, ma non sono solo questo. Le persone pensano a me per calci e falli ma io non sono solo calci… non sono andato a giocare alla Juventus, all’Inter, alla Fiorentina o al Galatasaray per i colpi che davo… ho vinto 15 trofei ed ho anche un po’ di qualità”.