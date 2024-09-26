Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre

L'ex centrocampista della Fiorentina si sarebbe reso protagonista di uno spiacevole episodio extracampo che ha coinvolto un ragazzo minorenne

La notizia è ancora da verificare, ma Felipe Melo potrebbe trovarsi presto nei guai dopo un episodio davvero incredibile. Come riporta Globo Esporte, una donna avrebbe denunciato l'ex giocatore di Fiorentina, Juventus ed Inter per aver intimidito il figlio minorenne.

Il fattaccio sarebbe stato confermato anche dalla polizia ed è avvenuto domenica sera a Rio de Janeiro: il 15enne è sceso a passeggiare con i suoi cani e ha incontrato il giocatore, che gli ha chiesto di che squadra fosse. Il ragazzo ha risposto che era un tifoso del Botafogo e il calciatore ha reagito male: "Mio figlio ha dovuto fare qualche passo indietro, mentre Melo è stato trattenuto da un altro uomo, che temeva un'aggressione fisica", ha affermato la signora Vanessa Cruz.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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