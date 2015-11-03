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Notizie Fluminense Fiorentina

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"

19 dicembre 2025 22:29

Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre

26 settembre 2024 22:33

Dal Brasile, Fiorentina su Calegari del Fluminense: contatti avviati da tempo

01 aprile 2021 19:21

Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%

05 agosto 2020 18:26

Voci dal Brasile: Pedro fa causa al Fluminense, chiede circa 2 milioni di dollari

14 febbraio 2020 17:38

Pres.Fluminense su Pedro: "il 20% del cartellino è nostro. Se il Flamengo lo vuole.."

18 gennaio 2020 11:06

Ag. Gilberto: "Voleva restare al Fluminense. La Fiorentina voleva darlo nuovamente in prestito"

27 dicembre 2019 21:43

Globo Esporte, Gilberto ceduto al Fluminense per 80.000€. I viola tengono il 50% sulla futura rivendita

27 dicembre 2019 00:57

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina

26 dicembre 2019 15:51

Gilberto ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Fluminense. Si attende l'ufficialità

25 dicembre 2019 00:23

Pres. Fluminense: "Per Gilberto è fatta, manca solo lo scambio di documenti con la Fiorentina"

20 dicembre 2019 18:06

Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula

17 dicembre 2019 19:55

Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio

12 dicembre 2019 00:28

Gilberto saluta il Fluminense: "Amo questo club ma il mio futuro non dipende solo da me"

05 dicembre 2019 19:03

Pedro ed il suo mancato esordio in serie A. Il brasiliano ancora non è al 100% dopo l'infortunio di agosto

02 novembre 2019 09:59

Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"

09 ottobre 2019 09:42

Il presidente del Fluminense svela le cifre dell'operazione Pedro e la percentuale sulla futura rivendita

19 settembre 2019 00:10

ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi

10 settembre 2019 09:53

CorSport, Pedro finalmente è arrivato a Firenze, da domani sarà a disposizione di Montella

08 settembre 2019 11:48

Pedro: "Mi inchinerò spesso davanti al tifo viola, voglio entrare nella storia. Sull'infortunio e Ribery..."

04 settembre 2019 20:08

Ufficiale: Pedro arriva a titolo definitivo dal Fluminense

02 settembre 2019 17:55

Visite mediche terminate per Pedro. Ora la firma del contratto

02 settembre 2019 17:11

Pedrò firmerà un quinquennale a 1,3 milioni. Alla Fluminense 13 milioni+15% sulla futura rivendita

02 settembre 2019 09:41

Domani arriva Pedro. È già partito alle ore 14:35 da Rio de Janeiro. Tutti i dettagli dell'affare

01 settembre 2019 17:51

Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...

01 settembre 2019 14:31

Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta

01 settembre 2019 12:17

TMW, domani Pedro sarà in Italia. Arriva alla Fiorentina per 13 milioni, per lui cinque anni di contratto

01 settembre 2019 10:21

È fatta per Pedro alla Fiorentina, al Fluminense 15 milioni con percentuale sulla rivendita

01 settembre 2019 00:44

Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Pedro. Offerti 12 milioni per l'80% del cartellino + bonus

31 agosto 2019 22:49

Di Marzio, si cerca l'intesa tra i viola e la Fluminense per Pedro. Presto potrebbe arrivare la chiusura

31 agosto 2019 21:56

Di Marzio, la Fiorentina sta chiudendo per Pedro. Prestito oneroso a 3 mln + 15 di riscatto. Diventerebbe obbligo...

31 agosto 2019 01:05

TMW, la Fiorentina continua a trattare per Pedro. Tra la richiesta e l'offerta fatta dai viola ballano 3 mln

30 agosto 2019 11:39

TMW, la viola torna in pressing su De Paul, si proverà a chiudere. Accelerata per Pedro del Fluminense ma...

29 agosto 2019 13:02

TMW, la Fiorentina resta vigile su Pedro. Incontro in corso tra Pradè e gli intermediari della trattativa

28 agosto 2019 12:11

Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense

24 agosto 2019 00:34

La Fiorentina ha offerto 15 milioni più 3 di bonus per l'attaccante Pedro Guilherme del Fluminense

08 agosto 2019 15:43

Fiorentina interessata a Pedro del Fluminense ma la richiesta del club brasiliano per lui è alta

07 agosto 2019 10:21

Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina

05 maggio 2019 20:55

Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..

04 dicembre 2018 15:14

Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina

01 novembre 2018 12:38

Ufficiale Acf: Gilberto ceduto in prestito in Brasile. Alla Fluminense per i prossimi 12 mesi...

29 dicembre 2017 14:49

Gilberto resta in Brasile, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Fluminense per il prestito del terzino

25 dicembre 2017 12:48

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