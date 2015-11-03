Notizie Fluminense Fiorentina

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"
19 dicembre 2025 22:29
Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre
26 settembre 2024 22:33
Dal Brasile, Fiorentina su Calegari del Fluminense: contatti avviati da tempo
01 aprile 2021 19:21
Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%
05 agosto 2020 18:26
Voci dal Brasile: Pedro fa causa al Fluminense, chiede circa 2 milioni di dollari
14 febbraio 2020 17:38
Pres.Fluminense su Pedro: "il 20% del cartellino è nostro. Se il Flamengo lo vuole.."
18 gennaio 2020 11:06
Ag. Gilberto: "Voleva restare al Fluminense. La Fiorentina voleva darlo nuovamente in prestito"
27 dicembre 2019 21:43
Globo Esporte, Gilberto ceduto al Fluminense per 80.000€. I viola tengono il 50% sulla futura rivendita
27 dicembre 2019 00:57
Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina
26 dicembre 2019 15:51
Gilberto ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Fluminense. Si attende l'ufficialità
25 dicembre 2019 00:23
Pres. Fluminense: "Per Gilberto è fatta, manca solo lo scambio di documenti con la Fiorentina"
20 dicembre 2019 18:06
Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula
17 dicembre 2019 19:55
Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio
12 dicembre 2019 00:28
Gilberto saluta il Fluminense: "Amo questo club ma il mio futuro non dipende solo da me"
05 dicembre 2019 19:03
Pedro ed il suo mancato esordio in serie A. Il brasiliano ancora non è al 100% dopo l'infortunio di agosto
02 novembre 2019 09:59
Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"
09 ottobre 2019 09:42
Il presidente del Fluminense svela le cifre dell'operazione Pedro e la percentuale sulla futura rivendita
19 settembre 2019 00:10
ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi
10 settembre 2019 09:53
CorSport, Pedro finalmente è arrivato a Firenze, da domani sarà a disposizione di Montella
08 settembre 2019 11:48
Pedro: "Mi inchinerò spesso davanti al tifo viola, voglio entrare nella storia. Sull'infortunio e Ribery..."
04 settembre 2019 20:08
Ufficiale: Pedro arriva a titolo definitivo dal Fluminense
02 settembre 2019 17:55
Visite mediche terminate per Pedro. Ora la firma del contratto
02 settembre 2019 17:11
Pedrò firmerà un quinquennale a 1,3 milioni. Alla Fluminense 13 milioni+15% sulla futura rivendita
02 settembre 2019 09:41
Domani arriva Pedro. È già partito alle ore 14:35 da Rio de Janeiro. Tutti i dettagli dell'affare
01 settembre 2019 17:51
Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...
01 settembre 2019 14:31
Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta
01 settembre 2019 12:17
TMW, domani Pedro sarà in Italia. Arriva alla Fiorentina per 13 milioni, per lui cinque anni di contratto
01 settembre 2019 10:21
È fatta per Pedro alla Fiorentina, al Fluminense 15 milioni con percentuale sulla rivendita
01 settembre 2019 00:44
Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Pedro. Offerti 12 milioni per l'80% del cartellino + bonus
31 agosto 2019 22:49
Di Marzio, si cerca l'intesa tra i viola e la Fluminense per Pedro. Presto potrebbe arrivare la chiusura
31 agosto 2019 21:56
Di Marzio, la Fiorentina sta chiudendo per Pedro. Prestito oneroso a 3 mln + 15 di riscatto. Diventerebbe obbligo...
31 agosto 2019 01:05
TMW, la Fiorentina continua a trattare per Pedro. Tra la richiesta e l'offerta fatta dai viola ballano 3 mln
30 agosto 2019 11:39
TMW, la viola torna in pressing su De Paul, si proverà a chiudere. Accelerata per Pedro del Fluminense ma...
29 agosto 2019 13:02
TMW, la Fiorentina resta vigile su Pedro. Incontro in corso tra Pradè e gli intermediari della trattativa
28 agosto 2019 12:11
Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense
24 agosto 2019 00:34
La Fiorentina ha offerto 15 milioni più 3 di bonus per l'attaccante Pedro Guilherme del Fluminense
08 agosto 2019 15:43
Fiorentina interessata a Pedro del Fluminense ma la richiesta del club brasiliano per lui è alta
07 agosto 2019 10:21
Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina
05 maggio 2019 20:55
Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..
04 dicembre 2018 15:14
Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina
01 novembre 2018 12:38
Ufficiale Acf: Gilberto ceduto in prestito in Brasile. Alla Fluminense per i prossimi 12 mesi...
29 dicembre 2017 14:49
Archivio