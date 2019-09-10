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ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi

ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 11 settembre alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi, ci sarà la conferenza stampa di presentazione d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 09:53
ACF, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro al Franchi -
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ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 11 settembre alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Pedro.

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