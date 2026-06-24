TMW: "Saltato Palestra l'Inter cerca un terzino, Dodò piace ma parte dietro nelle gerarchie"

Dodò è uno dei nomi che piace all'Inter per sostituire Dumfries ma meno di altre opzioni

L'Inter è stata beffata: quando credeva di avere ormai in pugno Palestra e di poter chiudere l'affare con l'Atalanta una volta per tutte, la società nerazzurra si è invece dovuta arrendere di fronte all'accelerata del Chelsea e al rilancio del club di Premier League, che ha messo sul piatto cifre di fronte alle quali (specialmente dal punto di vista del contratto) la Beneamata non ha potuto che prendere atto.



E adesso, perso Palestra, su chi potrebbe andare l'Inter per sostituire Denzel Dumfries? Il trasferimento del laterale olandese al Real Madrid non è ancora stato reso ufficiale, ma è ormai noto che i Blancos pagheranno la clausola da 20 milioni di euro nei tempi previsti e l'affare si farà.



Sono due al momento i nomi più caldi di casa Inter. Il primo è quello di Andrea Cambiaso, esterno capace di agire su entrambe le corsie (un po' come Palestra, appunto) la cui esperienza alla Juventus sembra essere arrivata in un punto di stallo, dopo che solo un paio d'anni or sono veniva accostato al Manchester City di Guardiola. L'altro è quello di un vecchio pallino, quel Dan Ndoye che la scorsa estate ha lasciato Bologna per il Nottingham Forest e che sembra però un po' meno duttile rispetto a Cambiaso, sia perché mancino che più 'attaccante'.



Altri profili che da tempo sono apprezzati in casa Inter - ma che parrebbero al momento partire leggermente indietro - sono quelli di Michael Kayode, classe 2004 oggi al Brentford in Premier League, e di Dodo della Fiorentina. Lo scrive TMW