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Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina

Secondo quanto riportato da GloboEsporte, i campioni di Grecia del PAOK Salonicco si sarebbero interessati a Gilberto il terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina. Il giocatore è stato c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 20:55
Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina -
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Secondo quanto riportato da GloboEsporte, i campioni di Grecia del PAOK Salonicco si sarebbero interessati a Gilberto il terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina. Il giocatore è stato ceduto in prestito al Fluminense fino a dicembre 2019, con diritto di riscatto in favore del club carioca fissato a 3,5 milioni. Il club greco quindi dovrà aspettare dicembre nel caso in cui il Fluminense non dovesse esercitare l’opzione di riscatto.

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