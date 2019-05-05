Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina
Secondo quanto riportato da GloboEsporte, i campioni di Grecia del PAOK Salonicco si sarebbero interessati a Gilberto il terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina. Il giocatore è stato c...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 20:55
Secondo quanto riportato da GloboEsporte, i campioni di Grecia del PAOK Salonicco si sarebbero interessati a Gilberto il terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina. Il giocatore è stato ceduto in prestito al Fluminense fino a dicembre 2019, con diritto di riscatto in favore del club carioca fissato a 3,5 milioni. Il club greco quindi dovrà aspettare dicembre nel caso in cui il Fluminense non dovesse esercitare l’opzione di riscatto.