Labaro Viola

Notizie Gilberto Fiorentina

Ricordate Gilberto? Anche grazie a un gol dell'ex viola il Benfica elimina il Barcellona

08 dicembre 2021 22:53

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Benfica. I dettagli dell'acquisto

10 agosto 2020 12:24

Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%

05 agosto 2020 18:26

Ag. Gilberto: "Voleva restare al Fluminense. La Fiorentina voleva darlo nuovamente in prestito"

27 dicembre 2019 21:43

Globo Esporte, Gilberto ceduto al Fluminense per 80.000€. I viola tengono il 50% sulla futura rivendita

27 dicembre 2019 00:57

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina

26 dicembre 2019 15:51

Gilberto ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Fluminense. Si attende l'ufficialità

25 dicembre 2019 00:23

Pres. Fluminense: "Per Gilberto è fatta, manca solo lo scambio di documenti con la Fiorentina"

20 dicembre 2019 18:06

Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula

17 dicembre 2019 19:55

Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare

17 dicembre 2019 13:47

Gilberto saluta il Fluminense: "Amo questo club ma il mio futuro non dipende solo da me"

05 dicembre 2019 19:03

Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"

09 ottobre 2019 09:42

Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina

05 maggio 2019 20:55

Ufficiale: Gilberto va in prestito alla Fluminense. La formula...

30 dicembre 2018 11:46

Soldi per Gennaio? Dal Brasile danno molto vicino Gilberto alla Fluminense

14 dicembre 2018 16:21

Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..

04 dicembre 2018 15:14

Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale

28 novembre 2018 08:10

Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina

01 novembre 2018 12:38

Ag. Gilberto: "Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2020. Vuole restare alla Fluminense ma dipende dai viola..."

05 luglio 2018 10:46

Ufficiale Acf: Gilberto ceduto in prestito in Brasile. Alla Fluminense per i prossimi 12 mesi...

29 dicembre 2017 14:49

Gilberto resta in Brasile, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Fluminense per il prestito del terzino

25 dicembre 2017 12:48

Il Vasco da Gama non riscatta Gilberto, il terzino brasiliano il 31 dicembre tornerà alla Fiorentina

22 dicembre 2017 12:19

Gilberto, che flop in Brasile per il giocatore di proprietà della Fiorentina. Ora torna a Firenze, che futuro per lui?

06 dicembre 2017 11:35

Ufficiale: Gilberto al Latina a titolo temporaneo

31 agosto 2016 18:38

Archivio

Esplora l'archivio di Gilberto

Sett. 49
Sett. 33 Sett. 32
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 41 Sett. 18
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 44 Sett. 27
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49
Sett. 35