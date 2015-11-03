Notizie Gilberto Fiorentina

Ricordate Gilberto? Anche grazie a un gol dell'ex viola il Benfica elimina il Barcellona
08 dicembre 2021 22:53
Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Benfica. I dettagli dell'acquisto
10 agosto 2020 12:24
Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%
05 agosto 2020 18:26
Ag. Gilberto: "Voleva restare al Fluminense. La Fiorentina voleva darlo nuovamente in prestito"
27 dicembre 2019 21:43
Globo Esporte, Gilberto ceduto al Fluminense per 80.000€. I viola tengono il 50% sulla futura rivendita
27 dicembre 2019 00:57
Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Fluminense. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina
26 dicembre 2019 15:51
Gilberto ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Fluminense. Si attende l'ufficialità
25 dicembre 2019 00:23
Pres. Fluminense: "Per Gilberto è fatta, manca solo lo scambio di documenti con la Fiorentina"
20 dicembre 2019 18:06
Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula
17 dicembre 2019 19:55
Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare
17 dicembre 2019 13:47
Gilberto saluta il Fluminense: "Amo questo club ma il mio futuro non dipende solo da me"
05 dicembre 2019 19:03
Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"
09 ottobre 2019 09:42
Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina
05 maggio 2019 20:55
Ufficiale: Gilberto va in prestito alla Fluminense. La formula...
30 dicembre 2018 11:46
Soldi per Gennaio? Dal Brasile danno molto vicino Gilberto alla Fluminense
14 dicembre 2018 16:21
Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..
04 dicembre 2018 15:14
Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale
28 novembre 2018 08:10
Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina
01 novembre 2018 12:38
Ag. Gilberto: "Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2020. Vuole restare alla Fluminense ma dipende dai viola..."
05 luglio 2018 10:46
Ufficiale Acf: Gilberto ceduto in prestito in Brasile. Alla Fluminense per i prossimi 12 mesi...
29 dicembre 2017 14:49
Gilberto resta in Brasile, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Fluminense per il prestito del terzino
25 dicembre 2017 12:48
Il Vasco da Gama non riscatta Gilberto, il terzino brasiliano il 31 dicembre tornerà alla Fiorentina
22 dicembre 2017 12:19
Gilberto, che flop in Brasile per il giocatore di proprietà della Fiorentina. Ora torna a Firenze, che futuro per lui?
06 dicembre 2017 11:35
Ufficiale: Gilberto al Latina a titolo temporaneo
31 agosto 2016 18:38
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