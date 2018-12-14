Soldi per Gennaio? Dal Brasile danno molto vicino Gilberto alla Fluminense
Secondo quanto riportato da Globo Esporte, la Fiorentina incasserà presto i soldi per la cessione di Gilberto, terzino destro, alla Fluminense. L’emittente brasiliana sostiene che nella giornata di lu...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 16:21
Secondo quanto riportato da Globo Esporte, la Fiorentina incasserà presto i soldi per la cessione di Gilberto, terzino destro, alla Fluminense. L’emittente brasiliana sostiene che nella giornata di lunedì la società incontrerà l’entourage del calciatore per chiudere definitivamente la trattativa. Corvino e la Fiorentina attendono.