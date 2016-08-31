Ufficiale: Gilberto al Latina a titolo temporaneo
Gilberto va al Latina, in serie B. L'acquisto, a titolo temporaneo, è stato ufficializzato dal club cadetto sul proprio sito ufficiale e, su twitter, il giocatore già posa con una sciarpa della nuova...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 18:38
Gilberto va al Latina, in serie B. L'acquisto, a titolo temporaneo, è stato ufficializzato dal club cadetto sul proprio sito ufficiale e, su twitter, il giocatore già posa con una sciarpa della nuova squadra.