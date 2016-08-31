Labaro Viola

Ufficiale: Gilberto al Latina a titolo temporaneo

Gilberto va al Latina, in serie B. L'acquisto, a titolo temporaneo, è stato ufficializzato dal club cadetto sul proprio sito ufficiale e, su twitter, il giocatore già posa con una sciarpa della nuova...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 18:38
Ufficiale: Gilberto al Latina a titolo temporaneo -
Calciomercato
Primo Piano
Gilberto
Condividi

Gilberto va al Latina, in serie B. L'acquisto, a titolo temporaneo, è stato ufficializzato dal club cadetto sul proprio sito ufficiale e, su twitter, il giocatore già posa con una sciarpa della nuova squadra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok