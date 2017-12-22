Il Vasco da Gama non riscatta Gilberto, il terzino brasiliano il 31 dicembre tornerà alla Fiorentina

Secondo quanto riportano dal Brasile e in particolare il quotidiano Globo Esporte, il terzino destro Gilberto, di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Vasco da Gama, terminerà la s...

Secondo quanto riportano dal Brasile e in particolare il quotidiano Globo Esporte, il terzino destro Gilberto, di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Vasco da Gama, terminerà la sua esperienza il 31 Dicembre, data della scadenza del prestito. Il Vasco però ha già fatto sapere alla società viola di non essere intenzionata a far restare il giocatore che quindi farà ritorno a Firenze. In attesa di un nuovo trasferimento.