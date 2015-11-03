Notizie Vasco De Gama Fiorentina

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Il Vasco da Gama non riscatta Gilberto, il terzino brasiliano il 31 dicembre tornerà alla Fiorentina

22 dicembre 2017 12:19

Gilberto, che flop in Brasile per il giocatore di proprietà della Fiorentina. Ora torna a Firenze, che futuro per lui?

06 dicembre 2017 11:35

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