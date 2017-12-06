Gilberto, che flop in Brasile per il giocatore di proprietà della Fiorentina. Ora torna a Firenze, che futuro per lui?

Non è stata fortunatissima l'esperienza di Gilberto con la maglia del Vasco De Gama. Il calciatore è ancora di proprieta della Fiorentina e sarà un esubero per Corvino che dovrà cercare di piazzarlo i...

Non è stata fortunatissima l'esperienza di Gilberto con la maglia del Vasco De Gama. Il calciatore è ancora di proprieta della Fiorentina e sarà un esubero per Corvino che dovrà cercare di piazzarlo in qualche suqadra magari con una vendita a titolo definitivo dato che il suo contratto scade nel 2020. In Brasile ben

42 presenze, ha giocato in diverse posizioni, da terzino destro e sinistro è stato fatto giocare anche mediano avanti alla difesa in qualche partita e secondo quanto riporta il sito brasiliano Torcedores, Gilberto è stato il giocatore della rosa con più passaggi sbagliati in campionato. Adesso il rientro in Italia con la chiusura del campionato. Quale destino per lui?