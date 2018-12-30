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Ufficiale: Gilberto va in prestito alla Fluminense. La formula...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, alla Flum...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 11:46
Ufficiale: Gilberto va in prestito alla Fluminense. La formula... -
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ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, alla Fluminense FC, squadra che partecipa al Campionato Brasilerao, L'accordo è stato raggiunto per un prestito sino al 31.12.2019.

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