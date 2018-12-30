Ufficiale: Gilberto va in prestito alla Fluminense. La formula...
ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, alla Flum...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 11:46
ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, alla Fluminense FC, squadra che partecipa al Campionato Brasilerao, L'accordo è stato raggiunto per un prestito sino al 31.12.2019.