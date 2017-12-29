Ufficiale Acf: Gilberto ceduto in prestito in Brasile. Alla Fluminense per i prossimi 12 mesi...
Si attendeva soltanto l'ufficialità ed adesso è arrivata, tramite il sito web della Fiorentina: Gilberto va in prestito alla Fluminense. Questo il comunicato: "La Fiorentina comunica di aver ceduto, a...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 14:49
Si attendeva soltanto l'ufficialità ed adesso è arrivata, tramite il sito web della Fiorentina: Gilberto va in prestito alla Fluminense. Questo il comunicato: "La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo per i prossimi 12 mesi, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gilberto Moraes Junior alla Fluminense FC".