Gilberto resta in Brasile, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Fluminense per il prestito del terzino
Proseguirà ancora in patria la carriera di Gilberto, l’esterno sotto contratto con la Fiorentina fino al 2020 ma che in viola mai è riuscito a incidere. Dopo l’esperienza al Vasco da Gama, secondo le...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2017 12:48
Proseguirà ancora in patria la carriera di Gilberto, l’esterno sotto contratto con la Fiorentina fino al 2020 ma che in viola mai è riuscito a incidere. Dopo l’esperienza al Vasco da Gama, secondo le principali fonti brasiliane (compreso Globo Esporte) ci sarebbero tutti gli accordi con la Fluminense per il trasferimento in prestito fino a tutto il 2018, mancherebbe soltanto l’annuncio. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.