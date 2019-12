Si attende l’annuncio ufficiale dopo l’accordo raggiunto tra Fiorentina e Fluminense per Gilberto il quale ha firmato con il club brasiliano un contratto di due anni e mezzo. I viola hanno accettato la cessione del calciatore per meno dei 3,5 milioni richiesti e terrà il 50% del cartellino più una percentuale sulla futura rivendita. La cifra sarà decurtata dalla prossima rata che la Fiorentina pagherà per Pedro. Lo riporta O Dia.