Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina
Il direttore esecutivo del Fluminense Paulo Angioni, ha parlato a Netflu di Gilberto, terzino brasiliano classe 1985 in prestito dalla Fiorentina: "Vuole restare con noi, molto dipenderà dai viola"....
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 12:38
Il direttore esecutivo del Fluminense Paulo Angioni, ha parlato a Netflu di Gilberto, terzino brasiliano classe 1985 in prestito dalla Fiorentina: "Vuole restare con noi, molto dipenderà dai viola". Gilberto è in scadenza nel 2020. Cosi scrive questa mattina Calciomercato.com