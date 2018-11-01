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Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina

Il direttore esecutivo del Fluminense ​Paulo Angioni, ha parlato a Netflu di Gilberto, terzino brasiliano classe 1985 in prestito dalla Fiorentina: "Vuole restare con noi, molto dipenderà dai viola"....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 12:38
Il Fluminense vuole comprare Gilberto a titolo definitivo, contratto in scadenza 2020 con la Fiorentina -
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Il direttore esecutivo del Fluminense ​Paulo Angioni, ha parlato a Netflu di Gilberto, terzino brasiliano classe 1985 in prestito dalla Fiorentina: "Vuole restare con noi, molto dipenderà dai viola". Gilberto è in scadenza nel 2020. Cosi scrive questa mattina Calciomercato.com

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