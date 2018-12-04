Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globo Esport dopo e mesi e mezzo lontano dal campo per Gilberto, ancora alle prese con l’edema osseo al ginocchio sinistro, avrebbe convinto tutti al Fl...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2018 15:14

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