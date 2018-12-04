Dal Brasile, il Fluminense vuole ancora Gilberto, ma non ha i soldi per il riscatto. Allora..
Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globo Esport dopo e mesi e mezzo lontano dal campo per Gilberto, ancora alle prese con l’edema osseo al ginocchio sinistro, avrebbe convinto tutti al Fl...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 15:14
Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globo Esport dopo e mesi e mezzo lontano dal campo per Gilberto, ancora alle prese con l’edema osseo al ginocchio sinistro, avrebbe convinto tutti al Fluminense che vorrebbe prolungare di un’ulteriore stagione il prestito del giocatore, ancora di proprietà della Fiorentina. Il campionato comincerà fra poco piu di un mese in brasile ma il club rossonero non ha i fondi per completare l’acquisto del terzino viola e quindi vorrebbe chiedere il rinnovo del prestito.