Ag. Gilberto: "Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2020. Vuole restare alla Fluminense ma dipende dai viola..."

L'agente di Gilberto terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina, Espinoza ha parlato ai microfoni di netflu.com.br. Queste sono le sue dichiarazioni:"La situazione non è affatto semplice,...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2018 10:46

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