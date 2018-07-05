Ag. Gilberto: "Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2020. Vuole restare alla Fluminense ma dipende dai viola..."
L'agente di Gilberto terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina, Espinoza ha parlato ai microfoni di netflu.com.br. Queste sono le sue dichiarazioni:"La situazione non è affatto semplice,...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 10:46
L'agente di Gilberto terzino destro brasiliano di proprietà della Fiorentina, Espinoza ha parlato ai microfoni di netflu.com.br. Queste sono le sue dichiarazioni:
"La situazione non è affatto semplice, il giocatore sta bene alla Fluminense, attualmente si stanno occupando di altro ma non dipende solo da loro. Gilberto ha un contratto con la Fiorentina fino al 2020..."
A livello contrattuale attualmente il giocatore dovrebbe far rientro in Italia ma con ogni probabilità questo non accadrà.