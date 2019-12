Oggi il Corriere dello Sport parla anche degli esuberi della Fiorentina. In casa viola non sono pochi i calciatori da piazzare a gennaio. Uno sicuramente è Cyril Thereau, un altro Valentin Eysseric, poi anche Bryan Dabo e Jacob Rasmussen, tutti inutilizzati in questa stagione tranne qualche minuto per Eysseric. Dai rispettivi prestiti in questa sessione di mercato rientreranno anche Gilberto e Maxi Olivera. Pradè dovrà quindi lavorare sul mercato anche per piazzare tutti questi esuberi.