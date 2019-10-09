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Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"

L'agente Allan Espinosa ha parlato a netflu.com.br sul futuro del suo assistito Gilberto: "Il prestito al Fluminense finisce il 31 dicembre, Gilberto vorrebbe rimanere ma alla Fiorentina è tornato Dan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 09:42
Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè" -
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L'agente Allan Espinosa ha parlato a netflu.com.br sul futuro del suo assistito Gilberto: "Il prestito al Fluminense finisce il 31 dicembre, Gilberto vorrebbe rimanere ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè, che lo portò in Italia nel 2015. Lui è molto legato ai tifosi del Fluminense però per ora non si è mosso nulla. Normale che qualche club sudamericano inizi a fare dei sondaggi per lui. Vediamo cosa farà la Fiorentina".

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