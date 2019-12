Queste le parole rilasciate a Globo Esporte da Allan Espinosa, agente di Gilberto ceduto al Fluminense: “La Fiorentina voleva tornare a dare in prestito il mio assistito per un’altra stagione, ci siamo incontrati e l’accordo è arrivato. Lo aveva acquistato Pradè quindi gli abbiamo detto che sarebbe voluto restare al Fluminense e tutto è andato per il meglio”.