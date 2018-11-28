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Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale

Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 08:10
Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale -
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Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a titolo definitivo. Flamengo e Atletico Paranaense hanno già chiesto informazioni.

Fonte: Calciomercato.com

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