Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale

Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a...

Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a titolo definitivo. Flamengo e Atletico Paranaense hanno già chiesto informazioni.

Fonte: Calciomercato.com