Gilberto, futuro in Brasile ma solo a titolo definitivo. La situazione attuale
Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 08:10
Secondo quanto riporta O Globo, rimane in sospeso per la Fiorentina la questione Gilberto. Il Fluminense vorrebbe estendere il prestito del difensore classe '93, ma la volontà dei viola è di cederlo a titolo definitivo. Flamengo e Atletico Paranaense hanno già chiesto informazioni.
Fonte: Calciomercato.com