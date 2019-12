La Fiorentina ha ceduto Gilberto al Fluminense per 80.000€, il club brasiliano pagherà in due rate. La cifra è molto più bassa rispetto ai 3,5 milioni inizialmente richiesti dai viola per il riscatto. La Fiorentina si è tenuta una percentuale del 50% sulla futura rivendita del brasiliano. Lo riporta Globo Esporte.