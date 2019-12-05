Gilberto saluta il Fluminense: "Amo questo club ma il mio futuro non dipende solo da me"

Come riporta uol.com Gilberto, calciatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Fluminense tornerà a Firenze a partire dal 31 dicembre 2019 ed i viola dovranno trovargli una nuova sistemazione,...

Come riporta uol.com Gilberto, calciatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Fluminense tornerà a Firenze a partire dal 31 dicembre 2019 ed i viola dovranno trovargli una nuova sistemazione, sono diversi i club brasiliani che lo vogliono. Queste le parole del brasiliano: "Non dipende solo da me il mio futuro ma dai club. Questo è stato un momento difficile, sono in mano ai miei manager. Non so se rimarrò qui o no, ringrazio però i tifosi che mi hanno supportato nel 2018. Sono nato a Rio, la mia famiglia vive qui, amo questo club".