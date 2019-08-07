Fiorentina interessata a Pedro del Fluminense ma la richiesta del club brasiliano per lui è alta
Secondo quanto scrive GloboEsporte.com la Fiorentina è interessata a Pedro del Fluminense. I viola ed il CSKA Mosca hanno preso info sul centravanti ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Essa p...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 10:21
Secondo quanto scrive GloboEsporte.com la Fiorentina è interessata a Pedro del Fluminense. I viola ed il CSKA Mosca hanno preso info sul centravanti ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Essa potrebbe essere fatta da qui al 2 di settembre. La squadra brasiliana ha il 50% del cartellino di Pedro con contratto in scadenza nel 2021. Il presidente si accontenterebbe di 15 milioni ma per ora sono state rifiutate diverse offerte tra cui quella di 18 milioni dal Real Madrid.