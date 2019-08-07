Fiorentina interessata a Pedro del Fluminense ma la richiesta del club brasiliano per lui è alta

Secondo quanto scrive GloboEsporte.com la Fiorentina è interessata a Pedro del Fluminense. I viola ed il CSKA Mosca hanno preso info sul centravanti ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Essa p...

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2019 10:21

Condividi