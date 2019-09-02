Pedrò firmerà un quinquennale a 1,3 milioni. Alla Fluminense 13 milioni+15% sulla futura rivendita

Secondo quanto scrive La Repubblica Pedro è sempre stato in cima alla lista dei desideri di Pradè. Pedro al termine delle visite mediche firmerà un quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Alla Fluminen...

Secondo quanto scrive La Repubblica Pedro è sempre stato in cima alla lista dei desideri di Pradè. Pedro al termine delle visite mediche firmerà un quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Alla Fluminense vanno 13 milioni + un 15% sulla futura rivendita. Prenderà lui la 9 appena lasciata dal Cholito Simeone. Pedro è molto tecnico, veloce ed abile nel gioco aereo con Vlahovic potrebbe creare una coppia davvero ben strutturata e di grande prospettiva. A Gennaio su di lui c'era anche il Real Madrid poi il suo infortunio alla coscia ha fatto saltare l'operazione.