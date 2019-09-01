Domani arriva Pedro. È già partito alle ore 14:35 da Rio de Janeiro. Tutti i dettagli dell'affare

Secondo Globoesporte.com, Pedro è partito alle 14:35 da Rio de Janeiro perchè non c’erano altri voli disponibili. Atterrerà a Roma alle 7:00 per poi proseguire verso Firenze. Il giocatore sosterrà le...

Secondo Globoesporte.com, Pedro è partito alle 14:35 da Rio de Janeiro perchè non c’erano altri voli disponibili. Atterrerà a Roma alle 7:00 per poi proseguire verso Firenze. Il giocatore sosterrà le visite mediche a Roma o a Firenze, sono ancora da stabilire. Con lui il ci saranno il padre e l’agente Marcio Giugni.