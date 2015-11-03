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Notizie Visite Mediche Fiorentina

Fazzini a Villa Stuart per le visite mediche con la Fiorentina, in pomeriggio l'arrivo al Viola Park

25 giugno 2025 11:44

Pongracic è arrivato a Firenze, il difensore a Fanfani per le visite mediche, poi diventerà della Fiorentina

18 luglio 2024 11:22

TMW, Belotti non farà le visite mediche. Fiorentina fa fede a quelle fatte con la Roma ad inizio stagione

31 gennaio 2024 18:41

Ultimate le visite mediche, Piatek in viaggio verso la sede viola per firma sul contratto e ufficialità

06 gennaio 2022 17:40

Kokorin sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart. Poi andrà a Firenze

25 gennaio 2021 17:14

Domani arriva Pedro. È già partito alle ore 14:35 da Rio de Janeiro. Tutti i dettagli dell'affare

01 settembre 2019 17:51

Perin non supera le visite mediche con il Benfica. Ecco il comunicato del club lusitano

18 luglio 2019 23:59

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