Pongracic è arrivato a Firenze, il difensore a Fanfani per le visite mediche, poi diventerà della Fiorentina

Questa mattina è arrivato a Fanfani per svolgere le visite mediche il nuovo difensore viola, Marin Pongracic

Questa mattina è iniziata la nuova vita in viola di Marin Pongračić. Il difensore croato, ormai ex Lecce, ha svolto le visite mediche nell'istituto Fanfani con la Fiorentina. Arriva per 15 milioni e, dopo le visite, sarà il momento della firma del contratto. Prima di entrare ha rilasciato una breve dichiarazione: 'Sì, sono contento!'

I dettagli del contratto

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pongracic-fiorentina-oggi-le-firme-pronto-ingaggio-da-2-milioni-giochera-a-destra/261099/