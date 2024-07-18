Corriere dello Sport: “Pongracic-Fiorentina oggi le firme. Pronto ingaggio da 2 milioni. Giocherà a destra?”

Sembrava tutto fatto con il Rennes ma in Pongracic ha prevalso la permanenza in Italia

Sembrava ormai tutto fatto tra Marin Pongracic e il Rennes, tant'è che oggi il croato doveva svolgere le visite mediche in Francia. E invece, come si sa, il mercato ha via imperscrutabili e l'ex difensore del Lecce questa mattina sarà a Firenze per firmare con la Fiorentina.

La Fiorentina ha effettuato un sorpasso decisivo sul Rennes dopo la cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest. Pongracic si legherà alla Fiorentina fino al 2028, con uno stipendio pari a 2 milioni di euro. A Corvino andranno 12 milioni più bonus, una cifra che si avvicina ai 15 milioni versati dal club inglese per il centrale serbo. Si completa così la difesa viola, che pochi giorni fa ha acquistato Valentini a parametro zero dal Boca Juniors. Beffato il Rennes, che non ha potuto fare nulla contro la volontà del croato di rimanere in Italia. E adesso dove giocherà? Pongracic dovrebbe mettersi sulla destra con Quarta nel mezzo e Ranieri sulla sinistra. Questa l'idea iniziale ma che Raffaele Palladino studierà e varierà a seconda dei casi. Il giocatore oggi firmerà con i viola e si metterà subito a disposizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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