Frey: "Fossi Martinelli andrei a giocare, giusto ripartire da Terracciano. Palladino può portare entusiasmo"

Palladino? Fa giocare bene e dà spettacolo con un gioco coraggioso: se riesce a riproporlo a Firenze può fare tornare entusiasmo alla piazza

Sebastian Frey è intervenuto direttamente dal Viola Park ai microfoni dei giornalisti presenti per parlare della situazione in casa Fiorentina in vista della nuova stagione che sta per iniziare. Queste le sue dichiarazioni:

"La maglia Viola è importante. C'è stato amore a prima vista tra me e la piazza anni fa, la mia generazione ha ridato un senso al legame tra la squadra e la piazza ed abbiamo riportato la Fiorentina in alto in Europa, in Champions.

Ora la Fiorentina ci sta riprovando? Sul mercato mi voglio esprimere poco perchè penso che sia ancora presto e so poco. La cosa che posso dirvi è su Palladino perchè l'ho conosciuto da avversario e l'ho sempre considerato un ragazzo che si vede che ha amato il calcio da giocatore e sono rimasto positivamente sorpreso dalla sua stagione con il Monza. Al fiorentino piace tutto questo, faccio un grande in bocca al lupo a Palladino e spero possa continuare a fare divertire i fiorentini.

Terracciano? Credo che ad oggi penso che o la Fiorentina va a spendere tanti soldi, ma non solo in porta, per prendere dei campioni ma non penso faccia parte del progetto, o penso che Pietro si sia conquistato meritatamente in questi anni la maglia da titolare. L'anno scorso è stato costante e decisivo e quindi per meritocrazia è giusto che riparta titolare in questo progetto. Fa parte delle basi di questa Fiorentina.

Come si riparte dopo le sconfitte? La società dovrà porre degli obiettivi e metterà tutto sul piatto per andare avanti nel progetto. Mi dispiace, ho fatto il tifo in queste finale perchè so quanto è importante un trofeo per Firenze. Lo vedo però come un segnale positivo perchè le ha perse ma ci è arrivata in finale; ora bisogna ricostruire qualcosa e dico alla piazza di essere paziente perchè è finito il ciclo di Italiano e ne inizia uno nuovo.

Martinelli? L'ho visto poco giocare ma ne ho sentito tanto parlare. E' una promessa, ma quello che farei al posto suo è di andare a trovare tempi di gioco rimanendo comunque di proprietà della Fiorentina."

LA FIORENTINA METTE NEL MIRINO COLPANI. NUOVI CONTATTI CON IL MONZA

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