TMW, Contatti continui con il Monza per Colpani. La Fiorentina lo vuole in prestito con obbligo

Il Monza spinge per un trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina punta al prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La valutazione rimane tra i 15 ed i 18 milioni di euro

La Fiorentina sta lavorando in queste ore per cercare di prelevare Andrea Colpani dal Monza. I contatti sono continui fra i due club, mentre Raffaele Palladino ha chiesto espressamente il trequartista per il suo modulo. Formerebbe un attacco davvero interessante con Gonzalez, Beltran e Kean, in un eventuale 4-2-3-1 pieno di fantasia e qualità.

Le parti stanno lavorando per cercare un accordo. Il Monza vuole un trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina ci sta provando con un prestito che possa prevedere l'obbligo a determinate condizioni per una valutazione totale fra i 15 e i 18 milioni. Più o meno quello che era stato messo sul piatto per Zaniolo che, però, ha scelto l'Atalanta per potere giocare la Champions. Da capire se basterà, ma c'è stata un'accelerata nelle ultime ore per provare a chiudere la trattativa.

Ieri Galliani aveva spiegato così l'immobilismo su Colpani, al netto delle offerte che possono essere pervenute nei giorni scorsi. "Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico". Qualche giorno prima, invece, aveva commentato. "Non dico né che si muoverà né che non si muoverà. Faccio mercato da 50 anni, quello che non capita in un mese, succede in un minuto. Ho preso Luca Marrone alle 20.00 e 45secondi dell’ultimo giorno di mercato e fu decisivo con un gol nella finale playoff. Izzo è arrivato alle 19.58 dell’ultimo giorno di trattative e si è comportato benissimo. Posso dire che per Colpani non c’è nessuna trattativa in corso, poi cosa succederà non lo so". Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA TORNA CON FORZA SU COLPANI. LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

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