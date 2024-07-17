Da Monza: "Colpani-Fiorentina pista sempre calda. Affare destinato alla chiusura entro fine mercato"

La Fiorentina potrebbe chiudere l'affare Colpani entro fine mercato estivo. Il giocatore non si allena con i brianzoli

La Fiorentina si guarda intorno per la missione di ricostruzione del centrocampo. Secondo quanto riporta il giornalista Stefano Peduzzi, direttore di Monza-news.it, la pista Colpani per la Fiorentina è sempre calda: il Flaco non ha ancora svolto un allenamento con i brianzoli e le condizioni del giocatore tengono in stand-by i colloqui. L'affare - scrive il giornalista - è destinato ad andare in porto entro fine mercato.

La chiusura della trattativa per Marin Pongracic potrebbe consentire alla Fiorentina di concentrarsi sul centrocampista classe '99. Proprio ieri, infatti, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a margine dell'evento organizzato dal club biancorosso con Motorola, non ha smentito i contatti con la società viola: “Telefonate per Colpani? Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza - ha risposto l'AD dei brianzoli-, la Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico”.

GALLIANI: “SE LA FIORENTINA MI HA TELEFONATO PER COLPANI? PREFERISCO NON RISPONDERE”

https://www.labaroviola.com/galliani-se-la-fiorentina-mi-ha-telefonato-per-colpani-preferisco-non-rispondere/260954/