TMW, Belotti non farà le visite mediche. Fiorentina fa fede a quelle fatte con la Roma ad inizio stagione

Andrea Belotti (30 anni) è arrivato a Firenze, il nuovo attaccante della Fiorentina ha da poco fatto il suo ingresso al Viola Park, che da qui a giugno diventerà la sua nuova casa. In attesa degli annunci ufficiali di rito, secondo quanto appreso il trasferimento del centravanti dalla Roma al capoluogo toscano avverrà con la formula del prestito secco e oneroso, con quasi un milione di euro (qualcosa meno) che entrerà nelle casse del club capitolino.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, la punta classe 1993 non sosterrà nuovi controlli medici con i viola: a far fede ci sono quelli già svolti ad inizio stagione, e i vari check dei mesi scorsi, con la Roma. Quasi sicuramente, inoltre, Belotti sarà convocato per la partita che attende la Fiorentina, venerdì sera (ore 20:45) sul campo del Lecce.

Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, l’attaccante che in carriera si è laureato campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021 manterrà le medesime condizioni economiche che aveva con la Roma, da qui al termine della stagione sportiva e in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro. Il calciatore nativo di Calcinate, in provincia di Bergamo, è legato alla società giallorossa con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

LE PRIME IMMAGINI DEL GALLO BELOTTI A FIRENZE. ORA AL VIOLA PARK