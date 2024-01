Belotti è arrivato al Viola Park. La Fiorentina ha il suo nuovo attaccante. Il video

Andrea Belotti è sbarcato in città. L’attaccante, ex Roma e Torino, in questi minuti è stato accolto al Viola Park dalla dirigenza della Fiorentina e domani, dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore Viola.

La redazione di Labaro Viola e Passione Fiorentina ha raccolto le prime immagini del “Gallo” a Firenze, pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina:

🐔Belotti è arrivato al Viola Park ⚜️ pic.twitter.com/WopO2xBV3i — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) January 31, 2024



