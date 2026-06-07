Pedullà su Kean: "Clausola che non rispecchia il valore, la Fiorentina valuterebbe offerte inferiori"

Pedullà sottolinea come il futuro dell'attaccante resti tutto da scrivere, in un'estate che potrebbe portare importanti cambiamenti

Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la situazione di Moise Kean, definendola particolarmente delicata in vista della sessione estiva di mercato. Secondo Pedullà, la clausola da 62 milioni di euro sarebbe troppo elevata rispetto all'attuale valutazione del centravanti: "Kean è un buon attaccante, ma non vale 62 milioni. La Fiorentina dovrà fare delle scelte e probabilmente anche cassa. Sarà un mercato complicato e non credo che qualcuno si presenterà con una cifra del genere". Il giornalista ha poi aggiunto che il club viola potrebbe prendere in considerazione offerte sensibilmente più basse: "Credo che la Fiorentina farebbe delle riflessioni anche di fronte a una proposta da 40 milioni di euro, ma al momento, offerte di questo livello non ce ne sono".