Labaro Viola

Dopo 55 minuti di buon livello al centro della difesa della Nazionale, Comuzzo esce per un infortunio al polpaccio

Positiva la prestazione del difensore della Fiorentina infortunato per un problema al polpaccio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 22:35
Dopo 55 minuti di buon livello al centro della difesa della Nazionale, Comuzzo esce per un infortunio al polpaccio -
News
Condividi

Spensierata, compatta e propositiva l'Italia di Silvio Baldini gioca un calcio più che gradevole in amichevole a Creta contro la Grecia.
Buona la prestazione di Pietro Comuzzo, schierato titolare al centro della difesa della nazionale italiana che però abbandona il campo dopo 55 minuti in seguito ad un problema al polpaccio.
Autore di buone letture difensive contro Douvikas, il difensore centrale della Fiorentina è stato sostituito da Baldini in favore del difensore Reggiani, in forza al Borussia Dortmund.
Buona prova però per il difensore classe 2005 viola che chiude la sua stagione con la soddisfazione di due presenze da titolare con la nazionale maggiore.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok