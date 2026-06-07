Dopo 55 minuti di buon livello al centro della difesa della Nazionale, Comuzzo esce per un infortunio al polpaccio
Positiva la prestazione del difensore della Fiorentina infortunato per un problema al polpaccio
Spensierata, compatta e propositiva l'Italia di Silvio Baldini gioca un calcio più che gradevole in amichevole a Creta contro la Grecia.
Buona la prestazione di Pietro Comuzzo, schierato titolare al centro della difesa della nazionale italiana che però abbandona il campo dopo 55 minuti in seguito ad un problema al polpaccio.
Autore di buone letture difensive contro Douvikas, il difensore centrale della Fiorentina è stato sostituito da Baldini in favore del difensore Reggiani, in forza al Borussia Dortmund.
Buona prova però per il difensore classe 2005 viola che chiude la sua stagione con la soddisfazione di due presenze da titolare con la nazionale maggiore.