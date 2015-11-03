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Notizie Andrea Belotti Fiorentina

Belotti: “Grazie a chi mi è stato vicino in questi 196 giorni lontano dal campo, torno a fare ciò che amo”

13 aprile 2026 19:09

Grande accoglienza da parte dei tifosi del Cagliari per Belotti: "Vedrai che qui rinasci, tornerai forte"

02 settembre 2025 22:34

Dopo la Champions col Benfica, Belotti torna in Italia. Piace in Serie B e al Pisa di Gilardino

03 agosto 2025 16:27

Il Corriere dello sport: "Belotti vuole rimanere alla Fiorentina, i rapporti tra i viola e la Roma sono ottimi"

26 marzo 2024 12:21

TMW, Fiorentina pensa all'acquisto di Belotti a titolo definitivo. La moglie ha svuotato casa a Roma

11 marzo 2024 18:30

Sette stagioni e 113 goal per Belotti in granata, il gallo torna per la seconda volta a Torino da grande ex

02 marzo 2024 11:20

Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"

28 febbraio 2024 11:40

Flachi: "Attaccanti della Fiorentina segnano e poi si bloccano. Belotti paga aver giocato tanto rispetto a prima"

19 febbraio 2024 19:57

Trevisani: "Belotti a Firenze può arrivare a 10 goal, alla Roma faceva a cazzotti con il guardalinee"

13 febbraio 2024 17:12

Belotti si è già preso la Fiesole, a fine partita scambia la maglia in cambio di una Goleador

12 febbraio 2024 12:22

TMW, Belotti non farà le visite mediche. Fiorentina fa fede a quelle fatte con la Roma ad inizio stagione

31 gennaio 2024 18:41

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