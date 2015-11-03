Notizie Andrea Belotti Fiorentina

Belotti: “Grazie a chi mi è stato vicino in questi 196 giorni lontano dal campo, torno a fare ciò che amo”
13 aprile 2026 19:09
Grande accoglienza da parte dei tifosi del Cagliari per Belotti: "Vedrai che qui rinasci, tornerai forte"
02 settembre 2025 22:34
Dopo la Champions col Benfica, Belotti torna in Italia. Piace in Serie B e al Pisa di Gilardino
03 agosto 2025 16:27
Il Corriere dello sport: "Belotti vuole rimanere alla Fiorentina, i rapporti tra i viola e la Roma sono ottimi"
26 marzo 2024 12:21
TMW, Fiorentina pensa all'acquisto di Belotti a titolo definitivo. La moglie ha svuotato casa a Roma
11 marzo 2024 18:30
Sette stagioni e 113 goal per Belotti in granata, il gallo torna per la seconda volta a Torino da grande ex
02 marzo 2024 11:20
Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"
28 febbraio 2024 11:40
Flachi: "Attaccanti della Fiorentina segnano e poi si bloccano. Belotti paga aver giocato tanto rispetto a prima"
19 febbraio 2024 19:57
Trevisani: "Belotti a Firenze può arrivare a 10 goal, alla Roma faceva a cazzotti con il guardalinee"
13 febbraio 2024 17:12
Belotti si è già preso la Fiesole, a fine partita scambia la maglia in cambio di una Goleador
12 febbraio 2024 12:22
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