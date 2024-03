Il Corriere dello sport: “Belotti vuole rimanere alla Fiorentina, i rapporti tra i viola e la Roma sono ottimi”

Per quanto riguarda il Gallo, l’accordo stipulato con la Roma parla di un prestito secco ma la sensazione, anche per i buoni rapporti tra le due società, è che ci siano margini per continuare discorsi già intavolati nelle ultime settimane. L’attaccante sembra deciso a non tornare a Roma e privilegiare una realtà, come quella viola, che gli sta regalando una centralità che gli mancava dai tempi di Torino. Lo scrive il Corriere Dello Sport

SARRI RIFIUTA IL NOTTINGHAM FORREST