Belotti: “Grazie a chi mi è stato vicino in questi 196 giorni lontano dal campo, torno a fare ciò che amo”
Sui propri profili social Belotti ha voluto riportare tutta la sua emozione del ritorno in campo ad allenarsi dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori da inizio stagione: “196 giorni, forse i più lungh...
Sui propri profili social Belotti ha voluto riportare tutta la sua emozione del ritorno in campo ad allenarsi dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori da inizio stagione: “196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo, ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero. Soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato, rincuorato in ogni momento di difficoltà, e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo. È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato”.