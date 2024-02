Flachi: “Attaccanti della Fiorentina segnano e poi si bloccano. Belotti paga aver giocato tanto rispetto a prima”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Differenza tra Belotti visto ieri e quello di Frosinone? A Bologna gli do l’alibi che l’hanno servito poco. Può darsi paghi che abbia giocato tanto rispetto a prima, la testa funziona ma sulle gambe qualcosina paghi. Il fatto che con il Frosinone ha fatto gol è già una buona cosa ma a parte Beltran è sempre il solito problema che poi l’attaccante si blocca.

Il pareggio? Ho visto la partita ed il pari è giusto, il problema è che ora la Fiorentina ha un tour de force. Non vorrei che fosse una soluzione per via della preparazione perchè l’allenatore guarda sempre al futuro, quindi ho questa speranza e sono fiducioso.

Castrovilli? Questo ragazzo ne ha avuta una dietro l’altra ed in più quest’anno doveva andare via. Non so se si sente parte del gruppo, bisognerà valutare anche a livello mentale se sta bene. Non so quanto possa risultare utile.”

