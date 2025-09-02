Grande accoglienza da parte dei tifosi del Cagliari per Belotti: "Vedrai che qui rinasci, tornerai forte"

Andrea Belotti cambia l'ennesima maglia in pochissime stagioni: all'arrivo a Cagliari i tifosi lo hanno incoraggiato e eletto nuovo beniamino.

Nelle ultime ore di mercato si è concretizzato il passaggio di Belotti dal Como al Cagliari. I sardi, orfani di Piccoli venduto alla Fiorentina, necessitavano di una punta e la decisione è ricaduta sull'attaccante che, con la maglia viola addosso, ha giocato la finale di Conference di due anni fa. Arrivato all'aeroporto, Belotti è stato accolto da una folla in festa che ha incoraggiato il giocatore con frasi come "da noi rinasci". Belotti si è dichiarato felice di essere andato in Sardegna e fiducioso del buon esito della stagione.