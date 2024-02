Borghi: “Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello”

Il noto telecronista Stefano Borghi ha parlato di Fiorentina nell’ultima puntata di Taconazo, programma di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole: “Bonaventura ha accelerazioni tecniche e di passo e non è un caso che Spalletti lo abbia coinvolto subito in Nazionale in partite anche decisive, può fare il mediano ma dipende dal tipo di partita e dal generale stato di forma. La Fiorentina quando si esprime al meglio e sta bene di gambe e di testa è una squadra bellissima e fortissima, d’altra parte si può prendere come capo d’accusa il fatto che ogni tanto ha qualche settimana di black out ma con la Lazio la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi. Beltran è un attaccante non un trequarti, ma un attaccante da coppia in un sistema molto fluido e moderno, ma è un giocatore di alto potenziale e di alto livello, siamo abituati a dare giudizi ogni 4 secondi ma ci può stare che un ragazzo che viene dal Sudamerica ci metta qualche mese per entrare non solo in un mondo calcistico che è un altro pianeta ma anche in un calcio così specifico come quello di Italiano. Credo che la Fiorentina dopo una lunga e travagliata ricerca abbia trovato in Belotti la punta con le caratteristiche per essere il 9 di questa squadra.”



LADY BELOTTI SALUTA ROMA