Belotti lascia la casa di Roma, il saluto commosso della moglie Giorgia alla capitale

Per adesso a Firenze è in prestito, ma sembra davvero finita tra Andrea Belotti e la Roma. L’attaccante della Fiorentina ha chiuso la villa di Casal Palocco (abitata prima di lui da Paredes e Bruno Peres) e sta ultimando il trasloco. Solo qualche giorno fa era a Roma per festeggiare, con gli ormai ex compagni e le loro famiglie, i tre anni della primogenita Vittoria ed è stato l’ultimo atto di un’avventura che gli resterà nel cuore, non fosse altro perché a Roma è nata la seconda figlia Benedetta. Nel salutare la capitale, Giorgia Duro, la moglie di Belotti, si è commossa e ha scritto su Instagram un pensiero.

“Quando sono arrivata mi sentivo vuota e spaesata. Oggi, dopo un anno e mezzo, quel vuoto che avevo perfettamente colmato è diventato una voragine. Per la prima volta ho accolto in casa mia persone che sono diventate famiglia e salutarle oggi è stato tra le cose più difficili mai fatte. Non pensavo che questa città alla fine mi avrebbe regalato legami così belli. E se è vero che “dovresti essere abituata” io mi chiedo come ci si abitua a dover lasciare pezzi di cuore qua e là?. Oggi va così, da domani sicuramente riuscirò a vedere tutto con una luce nuova. Visitare posti nuovi, conoscere nuove persone è pur sempre un regalo e voglio accogliere questa opportunità nel migliore dei modi. A presto Roma, grazie per tutte le persone che hai messo nel mio cammino. Ti lascio un pezzetto del mio cuore” Lo riporta il corrieredellosport

