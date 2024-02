Di Chiara: ” Italiano ha azzeccato la gara in pieno. I big finalmente di nuovo in palla”

Ai microfoni di tmwradio l’ex calciatore viola Alberto Di Chiara ha commentato la gara soffermandosi in particolare sulle mosse vincenti di Vincenzo Italiano. Ora la corsa Champions si fa più interessante per i viola e molto più dura per i biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non c’è stata partita. Italiano ha azzeccato la gara in pieno, la Lazio non l’ha fatta neanche. Al di là di Luis Alberto, la Lazio è finita lì. La Fiorentina ha preso gol all’ultima azione del primo tempo dopo 3 pali e un dominio totale. Invece ha reagito alla grande e portato in porto una partita difficile. Italiano è riuscito a far giocare un poco più indietro Beltran ma in generale la squadra ha funzionato bene. Sono ritornati in palla i giocatori che di solito fanno la differenza. Corsa Champions? Il discorso è ancora aperto. La Fiorentina ha perso punti importanti ma ha anche vinto delle partite che se avesse perso sarebbe stato giusto. In questo momento Fiorentina e Lazio devono ragionare partita dopo partita, inutile pensare troppo in là”.

