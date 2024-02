Amoruso: “Sul gol della Lazio c’è ancora di mezzo Biraghi. Corre molto lento nell’azione”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Lorenzo Amoruso, si è soffermato anche sul gol della Lazio che ha portato momentaneamente in vantaggio i biancocelesti contro la Fiorentina. Questa la sua analisi:

Il gol subito? Mi dispiace dirlo ma c’è ancora Biraghi di mezzo. Guardate cosa fa, corre molto molto lento nell’azione. Centralmente Milenkovic si è allargato un po’ troppo ed è stato tagliato fuori dal passaggio in mezzo per Luis Alberto. In ogni caso tutta la difesa ha fatto una grande partita.”

IL PARERE DI LORENZO AMORUSO SULLA VITTORIA DELLA FIORENTINA CONTRO LA LAZIO