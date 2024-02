Amoruso applaude Italiano: “Ha avuto fiducia nei suoi giocatori ed ha letto bene il momento della Lazio”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La vittoria contro la Lazio? Beltran è entrato molto più nel ruolo e sta capendo i movimenti del calcio italiano. L’atteggiamento dei tanti ha fatto la differenza perchè anche il giocatore forte fa meglio anche quando il resto della squadra fa bene; questo si è visto nelle gare con Lecce ed Empoli, ad esempio, in cui non si era vista questa cattiveria. La Lazio per quanto si sia difesa e basta, l’atteggiamento iniziale era quello di vincere la partita. Quando hanno fatto gol ho detto no adesso questi vincono di nuovo come con il Torino. Ero a casa con gli amici e sui pali presi certe volte i piatti volavano, perchè non era possibile. Anche Belotti si è sacrificato molto e la Fiorentina se vi siete accorti attaccava ed arrivava anche a concluderla l’azione. Quando butti le palle in avanti non è la stessa cosa, ieri la squadra è stata una vera squadra e noi godiamo. Io allenatore non posso pensare solo ed esclusivamente ai singoli, devo pensare al risultato finale. In questo momento quello che conta per la Fiorentina è vincere perchè ieri con una sconfitta la stagione era finita.

Italiano? Non è una critica. In passato ha oggettivamente sbagliato formazioni, lo ha ammesso anche lui qualche volta. Gli allenatori bravi sono quelli bravi ad adattarsi al momento della stagione. Ieri sera è stato bravo per aver letto bene sia la sua squadra ma anche la Lazio ed il momento della Lazio che veniva dalla sconfitta con il Bologna ed una partita vinta a Torino rubata per come hanno giocato. Italiano ha avuto fiducia nei suoi giocatori ed il responso è stato ultra positivo.

RANIERI E LA SUA FAMIGLIA MINACCIATI SUI SOCIAL DA UN TIFOSO DELLA LAZIO